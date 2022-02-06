台灣民眾黨日前宣布，將黨費繳納期限延長至 2 月 28 日。藥師林士峰3日在臉書上發文評論此事，而網紅四叉貓5日在臉書上對林士峰開砲，稱他有錢買廣告去黑林靜儀，卻沒錢繳民眾黨費。對此，林士峰則回擊，他要談論的是民眾黨不知道黨員為何不繳黨費，「某貓硬要扯我沒錢繳黨費」。

對於民眾黨關於黨費繳納的公告，林士峰3日在臉書上表示，如果連黨員為什麼不想如期順利繳黨費的寓意都不明白，「抱歉，年底支持民眾黨的人，只能再崩潰一次了」。民眾黨的支持者組成，有很多都是對現今政治不滿，對改變有所寄託，才會願意把政黨票投給你們，甚至願意出錢出力，期待成為一起創造改變台灣的力量。

對此，四叉貓5日在臉書上貼出林士峰先前批評林靜儀、評論民眾黨黨費等貼文的截圖，並對他開砲，「上個月可以花2500元下臉書廣告攻擊林靜儀，這個月沒500元繳民眾黨費」。

對此，林士峰今天(6日)在臉書上發文反擊，「我談的是民眾黨不知道黨員為何不繳黨費，某貓硬要扯我沒錢繳黨費」，並在文末TAG「造謠仔造謠習慣了」。網友們也留言回應，「愛的相反不是恨，是漠不關心。對那種的，無視他就是最好的處置」、「他很愛發落你欸，忠實粉絲」、「完全不要理他，讓他沒聲量就好了」、「不繳黨員，了不起成了失聯黨員而已」。