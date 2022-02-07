10天前才接見過賴清德副總統特使團的宏都拉斯總統卡蕬楚確診新冠肺炎，特使團成員之一的總統府副祕書長李俊俋今天表示，他這幾天在防疫旅館裡，對台灣防疫的嚴謹、紮實特別有感。包括戴口罩的習慣丶做多次的PCR，築起密不透風的防疫網，難怪大家稱讚，「台灣防疫真的強」。

目前仍在防疫隔離中的李俊俋在臉書發文表示，宏都拉斯總統卡蕬楚感染了covid19，加上這幾天在防疫旅館裡，對台灣防疫的嚴謹、紮實特別有感。

首先是戴口罩的習慣，他說，這次6天5夜的行程全程戴口罩(包括在飛機上長途飛行)，而在機場、參加活動更是兩層口罩不離身(內戴N95，外加一層口罩)，反觀國外的習慣似乎不是如此。

其次是做多次的PCR，這次特使團，從出發前到昨天隔離第7天，一共做了7次PCR， 不斷的搓鼻孔只為確保大家都健康無虞(不知鼻孔有沒有變大)，而且期間還不斷做快篩。「這麼嚴謹的態度，恐怕也很難找到第二個國家」。

再來是防疫程序相當嚴謹紮實，李俊俋表示，這次感受最深刻的是我們的第一線人員，包括做PCR的醫護人員，防疫旅館的動線與引導、每天早晚確認體溫、防疫計程車還有指揮中心及里幹事天天打電話問好，不僅非常嚴謹有秩序，更讓人覺得溫暖。

他肯定，這麼嚴謹、紮實的防疫程序、這麼配合的民眾，築起密不透風的防疫網，難怪大家稱讚。「台灣防疫真的強」、「感謝所有防疫人員」。