長達9天年假即將結束，不少公司行號要求員工返回工作場域前必須自行快篩，台中市6日接獲3名分屬不同公司的員工居家快篩呈陽性，經連繫衛生局安排到院PCR採檢，3人PCR結果出爐全為陰性。

台中市6日新冠肺炎本土個案持續＋0，而也無確診者足跡；唯因為7日收假開工在即，許多員工依照公司規定自己居家快篩，6日傳出有3人居家快篩陽性，其中兩人駕車前往醫院快篩，另一人由消防局安排救護車前往醫院進行PCR。

衛生局表示，有市民因開工前自主快篩，3名呈陽性反應，因仍須醫院PCR檢驗判定，其中兩名個案透過引導可自主駕駛至醫院再行PCR檢驗，另1名因無法自行駕車前往醫院採檢，已由衛生局派遣救護車載送至醫院進行PCR篩檢，結果稍早出爐，全為陰性。

台中市衛生局長曾梓展表示，居家快篩仍有5％的偽陽性，今年居家快篩陽性3人沒有確診者接觸史，最終證實也PCR全為陰性，呼籲民眾居家快篩陽性不必過度恐慌，應連繫1999或是衛生局專線由專人安排採檢，待醫院PCR確認。