在歐洲央行(ECB)上周轉趨鷹派之後，歐元在周一上午亞洲交易時段上升，接近上周五的近三周高位。但分析師認為，隨者聯準會(Fed)即將收緊政策和對美元的支撐，歐元短期內不太可能上漲。

投資人關注本周四即將公布的美國通膨資料，如果數據強勁，將鞏固市場對聯準會三月會議升息的預期，並有可能會大幅升息50個基點。

歐元在周一上午來到1.1451美元，距離上周五的1歐元兌1.4183美元高位不遠，接近一月中旬的最高位。

英鎊來到1.35310美元，為近期區間的中間。

這些讓美元指數跌到95.461點。上周五美國強勁就業資料，推升了美元。

市場認為美元短期內還會上漲。澳洲銀行國際經濟主管Joe Capurso說，如果市場認為聯準會三月加息50個基點的可能性更大，那麼近期美元升值的風險就更大。但上周歐洲央行行長拉加德(Lagarde)的轉向強硬顯示，美元的任何升值幅度都將受到限制。

Capurso說，短期內由於歐洲本周可能沒有提供多少新資訊來進一步推升歐洲央行升息的市場定價，歐元不太可能再有實質性的上漲。

在上周五發佈強勁的美國就業資料之後，市場將聯準會三月可能加息50個基點的機率調整到三分之一，並建議到年底利率達到1.5%的合理可能性。

荷蘭央行行長、歐洲央行較為鷹派的成員之一Klaas Knot在周日表示，預計ECB今年第四季升息。