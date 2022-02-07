立法院長游錫堃表達意願訪問歐洲議會，外交部今天表示，目前外交部尚未接獲任何請求及消息，如果游有意願訪問歐洲，外交部樂觀其成並會全力協助促成。

歐洲議會去年11月組成訪問團來台，去年11月底12月初波羅的海三國也派員來台參加「開放國會論壇」，立陶宛、捷克等國並慷慨捐贈疫苗。

游錫堃昨日表示，近兩年包括立陶宛、波羅的海3國、捷克等國國會議員及歐洲議會成員訪台，自己也都有在立法院接待，基於外交禮儀，應該要回訪。但現在還有國際疫情，此外，歐洲各國狀況不一，可能國會開議中，或是某些國家正在選舉，是否要出訪，何時要出訪，可能也要由外交部來了解與安排。

對此，外交部發言人歐江安表示，有關立法院長游錫堃表達意願訪問歐洲議會，目前外交部尚未接獲任何請求及消息，立法院也才開議。當然，如果游院長有意願訪問歐洲，外交部樂觀其成並會全力協助促成。