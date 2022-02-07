宏都拉斯總統卡蕬楚表示，經篩檢她確診感染新冠肺炎，目前症狀輕微。總統府發言人張惇涵今（7）日表示，蔡總統已於第一時間請外交部吳釗燮部長及我國駐宏都拉斯大使溫曜禎，向宏都拉斯政府致上誠摯關心與慰問，並祝福卡蕬楚總統早日康復。賴副總統也透過駐館轉達誠摯問候。

賴清德曾於宏國當地時間本（1）月26日晚間與卡蕬楚總統在宏國首府會晤。（取自賴清德臉書）

賴清德曾於宏國當地時間本（1）月26日晚間與卡蕬楚總統在宏國首府會晤，另於27日就職典禮及雙邊會談時多次互動。訪問宏國期間，特使團嚴格遵守防疫規定，參加活動時全團人員及駐館人員也全程佩戴口罩。訪問期間及返台前所進行的抗原快篩及PCR核酸檢測結果都是陰性。

張惇涵表示，目前賴副總統健康狀況良好，今天早上最新的快篩檢驗結果也為陰性，副總統感謝各界關心。實際上，特使團出訪期間，皆依照防疫指引採取防疫措施。特使團團員在出訪前及返國前的4次PCR檢測皆為陰性，出訪期間的每日快篩及返國後隔離期間的定期快篩也都為陰性。醫療團隊也會持續掌握副總統及訪團團員的健康狀況。