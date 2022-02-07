蔡執政5年新生兒大減逾5萬人 馬英九：有民眾擔心兩岸可能發生戰爭

國民黨今舉行新春團拜，歷任黨主席馬英九、吳敦義、吳伯雄等人皆到場，馬英九致詞時指出，2021台灣的生育率全球墊底，國內人口學家研判，社會、經濟因素以外，有些民眾不願生育是因為擔心兩岸發生戰爭，並強調，國民黨須徹底改革團結，才能有效監督這個只會鬥爭、不顧民生的蔡政府。

馬英九指出，去年底到今年初的四大公投、中二補選和罷免案，「很遺憾本黨都輸了」，民進黨多數暴力、濫權執政的氣燄更為囂張，這個黨正快速走向獨裁，例如在立法院以突襲表決方式，史無前例地把中央政府總預算案抽出委員會逕付二讀，並以同樣手法強制修改「地方制度法」、執政縣市竟然還行文國營企業要求鉅額捐款等，這些動作已經違反民主國家常態。

他直言，蔡政府打壓異己的手段早已不是一個民主國家該有的作法，更有諸多作為不符民主憲政、違反「法治國」原則，台灣已成為「不自由的民主」，正邁向「民選專制」之中。

馬英九指出，蔡政府上任5年7個月，新生兒大減5萬4000多人，減幅達26％，去年台灣的生育率全球墊底，連續兩年出現生不如死的人口負成長；但他擔任總統的8年，新生兒沒有減少，反而增加1萬5000多人，增幅7.5％，他當初看到統計數字時非常興奮，雖然孩子都不是他的。

他說，事實上，蔡總統完全延續他當年生育獎勵的措施，還加碼給付，但為什麼效果不彰？根據國內人口學家的研判，除了社會、經濟因素外，有的民眾不願意生育是擔心兩岸可能發生戰爭。

馬英九表示，台灣民生問題造成很多困擾，國際關係上邦交國持續減少，近年美、日對台灣非常友善，但口惠仍多於實惠，真正關鍵在於兩岸關係持續惡化，對立而不對話，對我方是最不利的，但此次冬奧在大陸舉行，我方以「中華台北」名義順利參加，雙方展現善意，是可貴的開始，雙方應該珍惜，延續並擴大。

馬英九呼籲，國民黨應該徹底改革，加強團結，才能有效監督這個只會鬥爭不顧民生的蔡政府，2022地方選舉馬上就要到來，民進黨必然更加肆無忌憚，請求各位黨內先進同志結合一切力量，幫助黨主席朱立倫推動改革、團結，讓國民黨再度成為民眾優先的選擇。