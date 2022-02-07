衛福部長陳時中日前表示，縮短入境檢疫天數是「勢在必行」，他今天接受廣播節目專訪時表示，未來我國邊境將朝「入境資格」和「縮短檢疫天數」2大方向放鬆；根據目前科學證據，入境檢疫10天是全世界都能接受的，未來可能會從「10＋0」逐步變成「7＋3」、「5＋5」，但仍須配合「一人一戶」原則。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）日前發布1月「日經COVID復甦指數」，台灣的排名分數在100分中獲得82分，但在航空活動就被扣了6分。陳時中認為，這項指標是評估防疫期間對經濟活動的影響，確實有它的意義在，並指出未來我國邊境鬆綁，第一步會先「放寬資格」，再來是「縮短檢疫天數」，依時序來進行。

陳時中進一步說明，目前規定有居留證和我國護照者才能入境，另外有商業和人道專案，未來將會先從「商務資格」鬆綁。他強調，「全世界都在放鬆，生意人都在走」，如果台灣不能進來，生意會跑走，有些合約被搶走了就不會回來，辛辛苦苦要拿回來很難，因此商務簽證是未來放寬的第一步。

至於邊境鬆綁第二步則是縮短檢疫天數。陳時中表示，這是目前要好好考慮盤整的事項，目前入境總共要隔離14天，現在要和專家討論放鬆到10天；從國內資料來看，確診個案幾乎都會在10天內驗出來，少數驗不出來的個案都是Ct值很高、沒有傳染力，因此將來會在可控範圍內逐步放寬。

陳時中強調，檢疫天數要看看整體科學證據，目前來講10天是全世界都能接受的；評估方式是「10天以後驗出來的人數」比「10天以內驗出來的人數」少非常非常多，如果之後算起來7天以後驗出來的人也少很多，那就可以再往下放寬。

「當初很多人在罵7＋7」，陳時中認為，整體精神和舒適度是最要緊的，如將來放寬縮短檢疫時間，可能是10天全檢疫、7天全檢疫、5天全檢疫，會逐步放寬，但仍需配合「一人一戶」原則。

主持人鄭弘儀詢問，此話是否表示未來可採「7＋3」或「5＋5」？陳時中回應，「7＋3」是一定有的，現在已經有「7＋7」了。