2022年底選戰點燃戰火，衛福部長陳時中被點名是代表民進黨參選台北市長人選之一，即便陳時中對於是否參選仍未鬆口，但民進黨台北市基層已經動起來，正在籌組「陳時中後援會」。民進黨台北市立委何志偉今受訪證實，確實有支持者要求他成立「陳時中後援會」，因為支持者認為，台北市在柯文哲執政8年下發展停滯，「台北市不要白開水、不沾鍋，而是可以承擔、做事的陳時中」。

陳時中是否代表民進黨參選台北市長備受矚目，民進黨前立委沈富雄昨直接點名，陳時中百分之百會選。雖然陳時中至今尚未表態參選，但民進黨台北市基層已經在籌組「陳時中後援會」，陳時中參選台北市長看似已經箭在弦上。

何志偉表示，已經有北區支持者提出要求，要他成立「陳時中後援會」，屆時後援會將有組織、政策彙整等部門，且大家搶著當幹部，地方里長也很興奮期待。

何志偉痛批，台北市在柯文哲任內完全沒有進展，五大案還卡在那邊，尤其是大巨蛋跟北藝中心的兩顆蛋，十年都孵不出來，台北市的發展完全停滯，民眾期待像是陳時中或提出相對應的候選人承擔推進市政。

至於台北市長選舉傳出藍白合的聲浪，何志偉表示，這將是國民黨主席朱立倫未來的致命傷，因為每次遇到好事收割、壞事就神隱，藍白不管怎麼合，他不覺得有機會，因為民眾看中的是訴求、主張、價值跟魄力，藍白合只是謀術，不想做事只想收割，大家都看得很清楚。