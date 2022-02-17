日前表態投入國民黨台南市長初選的市議員謝龍介，為政壇投下震撼彈，也讓選舉話題開始被炒熱。對於謝龍介有無可能選上台南市長，台灣民意基金會董事長游盈隆17日表示，「過去謝龍介選立委差臨門一腳沒選上，要撼動黃偉哲是有困難，但如果票數能衝高拉抬議員席次，是還不錯」。

游盈隆17日在《中天新聞》政論節目「新聞千里馬」，探討2022選情，主持人馬千惠詢問游盈隆，「前立委沈富雄所提藍營南高屏黃金組合『南部若把李四川抽調，變成是台南謝龍介、高雄趙少康和屏東柯志恩的組合』，是否會牽動選情，帶來某些意外效果？」

游盈隆說，國民黨操盤選戰的人，不知道有沒有意識到大環境對國民黨不利，國民黨內也有人拋出黨主席御駕親征選台南市長，顯然是有危機意識的，但是有沒有效？以台南綠到出汁的程度，朱立倫去選真的會有效嗎？

主持人追問，「若是戰將謝龍介出戰台南，有機會上嗎？」游盈隆坦言「過去謝龍介選立委差臨門一腳沒選上，要撼動黃偉哲…是有困難啦…但如果票數能衝高拉抬議員席次，是還不錯，但選戰最後是看會不會贏」。

問完台南，主持人也詢問國民黨在高雄選情如何？游盈隆說，目前來看，國民黨在高雄也不辦黨內初選，要用協調的方式，但這卻是最糟糕的作法。民進黨當年就是靠初選，先戰一波靠實力說話，不是靠黨中央。靠協調真的是很愚蠢的方式，尤其國民黨政黨支持度已經掉到這麼慘了，朱立倫是不是沒有什麼警覺性？