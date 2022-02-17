疫情指揮官陳時中14日表示，疫情趨於穩定可控，估計最快在3月中旬調整入境檢疫天數，商務人士將重新開放入境，隔離條件比照縮短檢疫方案。對此，筆名林氏璧的前台大感染科醫師孔祥琪直言，陳時中應會傾向先開放外國團客來台灣，而非台灣人去國外旅遊，但他總覺得「怪怪的」，因國旅如今一房難求，為何還要開放外國人進來和國人搶國內旅遊，而國人還要冒著足跡重疊被匡列隔離14天的風險。此說法引發熱議，網友正反意見兩極互不相讓。

林氏璧15日在其所經營的臉書粉絲專頁「日本自助旅遊中毒者」發文表示，如果你是政府，為了整個旅遊產業也兼顧防疫，如果要開放，你的開放順序會怎麼開？1.外國團客來台灣、2.外國人來台灣自由行、3.台灣團客去國外、4.台灣人去國外自由行。

林氏璧坦言，他個人的順序是3142，也就是先開放「台灣團客去國外」，最後才是「外國人來台灣自由行」。然從陳時中近期的論調來看，應該是要先開放1，即「外國團客來台灣」，但他個人總覺得「怪怪的」，因為台灣人這兩年都被關在國內，也只能玩國旅，現在最需要振興的應該海外旅遊相關的旅遊產業，不是國旅。

林氏璧質疑，這兩年多半的時候國內旅館一房難求，餐廳門庭若市，現在為何要開放外國人進來和國人搶國內旅遊，然後台灣人還是只能被鎖在台灣，然後我們如果足跡重疊被匡列還要隔離14天？這是不是有哪裡怪怪的？

此文獲得超過1600個讚、超過230則留言，討論熱烈，正反意見兩極。網友紛紛湧入其粉專及相關新聞連結表示：「每天有這麼多境外感染的病例，還要外國人來台灣觀光？」「我個人是不希望外國人把病毒帶來台灣」、「先讓打滿疫苗的國人回國縮短檢疫時間吧，其它之後再談」，另一派意見則認為「覺得醫療量能夠的話就開放吧」、「該讓國內商家賺錢還是鼓勵去國外花錢？到底誰怪怪的？」「支持這項政策，畢竟島內內部經濟跟外國錢進來是不同概念」、「大家如果還是怕得要死，經濟就繼續崩吧！」