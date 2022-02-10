中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示「入境檢疫天數縮短是勢在必行」，外界好奇是否有機會在3月解封？他回應，需視疫苗涵蓋率而定，如第3劑接種率可達到5成，才可以安排其他措施；他也強調，解封要考量「安全」和「安心」，前者是看科學數據，後者是看社會氛圍，兩個都要兼顧。

台大醫院感染科醫師李秉穎表示，目前台灣不宜「跳崖式解封」，並以歐美現況換算成台灣人口數，推估平均每天會有50至100人染疫死亡。陳時中表示，解封要看是什麼樣子，整體解封要在科學安全和人民安心的前提下來做，要步步為營，不是說要解封就解，要有縝密的安排。

陳時中指出，防疫要看兩個面向，一個是安全，一個是安心，安全就要看科學的數字，安心則是要看社會分為和大家心裡的準備，至兩個都要同時兼顧，才能達到防疫的韌性。

而北市喊出2月15日微解封，開放畢旅、校外教學也要開放，陳時中表示，只要台北市是在二級警戒裡面執行地方相關事務，指揮中心都不會反對。

至於國人何時能夠安心出國旅遊？陳時中認為這和解封是兩件事，如果國外疫情很厲害， 就無法到國外旅遊，目前全球共有4億人口染疫，這次Omicron疫情上升，一個多月就增加1億人，他認為很難預判下半年情況如何。

他進一步分析，全球前兩周約300萬到400萬人染疫，這一周大約在250萬上下，不過昨天的死亡數也到達1.2萬人，值得注意的是我們周邊國家，越南穩定在1萬多、新加坡到達1萬3000多，韓國也接近4萬、日本接近10萬，日本曾經降到每天100多例，現在是接近10萬人，這些都是我們要提高警惕的。