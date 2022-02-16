朱真楷／台北報導

因推動竹竹併而陷入政治風暴的新竹市長林智堅今天表示，現階段就是把任期做滿，之後就交給老天爺安排，不是說一定不會去哪裡，或一定不會做什麼，但面對年底選舉，就是全力做好輔選角色。對於台北市長人選，林智堅說，「我個人來看，陳時中確實是很好的人選，蠻符合擔任領頭羊的。」

新竹市長林智堅於去年9月拋出新竹縣市合併，遭輿論指為「英人設市」，事後林智堅表態不會參選首屆大新竹市長。但即將屆滿兩任市長的他，仍多次被點名參選桃園、台北，甚至是轉戰新竹縣。

對此，林智堅今接受網路直播節目訪問時表示，過去2年，大家都幫他的下一步做了很多規畫與想像，但就他個人而言，能做到新竹市長，已經是他過去無法想像的事，「我當議員時，就想說能為故鄉服務已經是政治工作的最大目標，沒想到39歲就當上市長。」

林智堅直言，2018年競選連任時，從首次參選贏對手1千多票，到連任時贏了4萬多票，看得出民眾對他的支持與肯定。因此，才會在去年提出大新竹升格，就是認為很多的期待與規畫還沒完成，希望透過新竹縣市合併後，能有機會再替新竹服務，但這機會沒了，「因為我已經宣布不參選了」。

林智堅說，現階段就是把任期做滿，之後交由老天爺安排，不是說一定不會去哪裡，也不會說一定不去做什麼。主持人追問「今年底會選其他縣市嗎？」他說，「我會全力做好輔選的角色。」

此外，被問到有聲音鼓吹前交通部長林佳龍參選台北市長，林智堅直白地說，「我認為陳時中部長是很好的人選。」

林智堅表示，台灣遭遇百年大疫，陳時中不只要守住健康，也要讓中央與地方攜手合作。回顧過去這麼長的時間，每次遇到危機，陳時中都能明快做出決策；在執行面部份，也能與地方政府、不同政黨溝通。

林智堅強調，對我而言，陳時中跟他談事情的時候，總是不急不徐給予建議，地方提出問題也會馬上交辦衛福部同仁協助，所以防疫自然會有成果，「我個人來看，陳時中確實是很好的人選，蠻符合擔任領頭羊的。」