彰化台74甲線2.2K處測速照相桿，去年取締超速狂拍1.3萬張，6日開工日起悄悄轉向往北拍。（謝瓊雲攝）

彰化台74甲線2.2K處測速照相桿，去年取締超速狂拍1.3萬張，6日開工日起悄悄轉向往北拍。（謝瓊雲攝）

連續3年蟬聯彰化測速取締王的彰化東外環台74甲線2.2k照相桿，有眼尖駕駛人發現已悄悄從朝南轉向朝北，紛紛在社群奔相走告，提醒往返台中的通勤族小心慢行、以免傷荷包；彰化縣警方也證實，因過去2年都是往南拍攝取締，6日起轉向往北拍。

根據彰化縣警局公告，在全縣一般道路設置64支固定式測速照相桿有64支，實際上放置照相儀器的有31支，僅少數的測速桿設計可以雙向轉向；其中台74甲線2.2k處的測速桿，去年狂拍1.3萬多張，若以汽車違規每件罰款1600元計算，去年就為彰化縣庫進帳逾2150萬元。

彰化縣警局交通隊指出，台74甲2.2k測速桿最初是朝北往台中方向測速照相，2019年轉向改朝南往花壇方向，去年共取締1萬3442件，平均每天取締近37件；針對轄內64支固定式測速照相桿，都會依取締件數與違規樣態數據資料定時檢討，這次連同大村鄉台一線中山路201.4K測速桿，都統一在2月6日調整轉向。

彰化市東外環測速桿王2020年元月曾短暫從往南轉向往北，僅短短2個月，隨即又在同年3月初轉回朝南向取締至今，從2019年起連續3年都穩坐「桿王」寶座，歷年來不論轉為南向或北向取締，績效始終名列前茅。

交通隊長林世明強調，十次車禍九次快，台74甲（東外環）坡度大、車流量高，該路段限速為70公里，由於台74線中彰快速道路限速為80公里，駕駛人從台中南下彰化未減速，常因超速釀成車禍，設置測速照相桿，提醒駕駛人減速慢行；雖然測速桿已轉往北向，南向仍會配合設置機動測速三腳架，不讓駕駛人心存僥倖。