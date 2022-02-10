溪州公園「花在彰化」自2月1日大年初一至9日，到訪人潮已經突破52萬人次。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

溪州公園「花在彰化」自2月1日大年初一至9日，到訪人潮已經突破52萬人次。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

溪州公園「花在彰化」自2月1日大年初一至9日，到訪人潮已經突破52萬人次。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

溪州公園「花在彰化」自2月1日大年初一至9日，到訪人潮已經突破52萬人次。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

溪州公園每年過年登場是春遊第一品牌，今年彰化保持零確診，自2月1日大年初一至9日，到訪人潮已經突破52萬人次，相較去年增加兩倍觀光人潮，彰化縣政府也很振奮，地方開心創造「防疫也能顧經濟」的成功典範。

彰化縣政府統計，花在彰化截至昨天，已經有52萬4670人次前往觀賞，今年活動有別以往，以「樂遊農園」為主題，規劃瓜果廊道、稻草人裝置藝術、特色創意花卉造景等營造農村景觀，並搭配休閒園藝資材展、休閒農業展、休閒花藝展、彰化優鮮農產展等，今年更首度推出「親子戶外野餐區」。

活動還規劃親子農遊3路線，第1條路線是焢窯、做芋頭粿、染布等；第2條路線是葡萄釀、製作檸檬醋，以及第3條路線是和浣熊、兔子等可愛動物互動，並可製作盆栽DIY等，要讓大家多多體會農村生活，歡迎帶著孩子們共享親子時光。

彰化縣府表示「花在彰化」活動從2月1日到2月13日上午9時至下午6時在溪州公園免費參觀，還沒參觀的旅客儘快來遊玩，白天可前往溪州公園看花海，晚上再上八卦山欣賞月影燈季。同時配合「花在彰化，好禮一把抓」活動，在彰化縣內消費滿200元就可參加摸彩，下次摸彩時間是4月份，且每逢百萬序號不用抽就可得一萬元獎金，歡迎大家「花」在彰化。