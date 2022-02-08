麵包控有福了！榮獲路易樂斯福世界盃麵包大賽團體組銀牌的文世成師傅，首次親自為7-ELEVEN研發吃過即難忘的「起司燻雞」，使用獨門特製麵糰、選用3種起司及煙燻雞肉搭配，口感層次豐富、味道香醇濃郁，是文世成師傅親自為統一超商研發的首款麵包，2/8起於各地7-ELEVEN門市美味販售！

不變的初心成為《烘焙界之光》

素有《烘焙界之光》之稱的文世成師傅，因「喜歡吃麵包」始終如一的初心，長期致力於烘焙技術研發及人才教育培養等，擔任UniBread烘焙工藝學院講師總召、統一企業集團烘焙技術總監，持續投入熱忱與心血，不斷改良精進，製作出更健康的美味麵包。

有《烘焙界之光》之稱的文世成師傅。(圖/統一企業集團提供)

其精湛的烘焙技術，也使他成為國際烘焙賽事的常勝軍，自2006年起一路過關斬將、拔得頭籌，奪得世界盃麵包賽台灣區選拔賽、第一屆田中杯大理石麵包冠軍，更在每四年舉辦一次的法國樂斯福世界盃麵包大賽中，榮獲團體組銀牌！

文世成師傅的3大美味堅持

不簡單的美食背後，往往有位厲害的研發者。文世成師傅研發「起司燻雞」就有3大堅持。影響麵包嚼勁、鬆軟度的重要靈魂「麵粉」，就選用麵筋網狀結構細緻、咬勁十足的兩種不同配粉，結合創造出軟中帶彈的絕佳口感，再添加可延緩麵包老化的酵素，保存期間也能持續保有濕潤度，因此麵包更蓬鬆、Q彈，越嚼越香。

選用兩種不同麵粉，創造出軟中帶彈的絕佳口感。(圖/中時新聞網攝)

至於提升口味層次的起司，文世成師傅親自品評市面上各起司的風味特性，嚴選用3種最適合搭配的起司，像是口感溫和、帶有奶香的紅切達乳酪，與順口不油膩的乳酪絲雙搭作為內餡，帶有堅果香氣的帕瑪森起司粉，則是灑於麵包外觀，共同交織、昇華出令人醉心的美味。

選用3種最適合搭配的起司及德國櫸木燻製而成的雞肉為美味內餡。(圖/中時新聞網攝)

內餡的雞肉則堅持選用德國櫸木燻製而成，肉質鮮美、帶有韌性，佐墨西哥紅椒提味，每口都吃的到煙燻香氣及墨西哥紅椒的辛香，風味層次多又豐富。「起司燻雞」除了即買即食，加熱吃超美味！高溫烤焙使起司融化、牽絲，與煙燻雞肉更融合，整體口感絲滑、味道濃郁，幸福滿滿。

2/8起司燻雞於各地7-ELEVEN門市驚喜首賣。(圖/中時新聞網攝)

歡慶「起司燻雞」於各地7-ELEVEN門市驚喜首賣！銅板價就能輕鬆享有麵包師傅親自研發的美味，原來幸福可以這麼簡單。

(廣編內容圖示僅供參考，產品以實物為主)