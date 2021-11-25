2021年9~10月統一發票中獎號碼出爐，統一超商共有1位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有8位百萬得主。
統一超商統計有1位消費者獲得千萬大獎，在苗栗縣的大坪門市購買共148元的CITY CAFE與飲料。
還有3位獲得2百萬特獎，一人在台南市安南區的安學門市購買共63元的CITY CAFE與茶葉蛋；一人在彰化縣的溪東門市購買共177元的飲料、熱狗、茶碗蒸及包子；一人台北市大安區的和樂門市購買共204元的麵包、鮮乳與飲料、零食糖果。
2021年9~10月統一發票中獎號碼出爐，統一超商共有1位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有8位百萬得主。
統一超商統計有1位消費者獲得千萬大獎，在苗栗縣的大坪門市購買共148元的CITY CAFE與飲料。
還有3位獲得2百萬特獎，一人在台南市安南區的安學門市購買共63元的CITY CAFE與茶葉蛋；一人在彰化縣的溪東門市購買共177元的飲料、熱狗、茶碗蒸及包子；一人台北市大安區的和樂門市購買共204元的麵包、鮮乳與飲料、零食糖果。
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