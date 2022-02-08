歐洲央行(ECB)行長拉加德(Lagarde)周一指出，通膨即將回落，並穩定在約2%，歐元區不需要大幅收緊貨幣政策。

有鑑於通膨高漲，歐洲央行在上周四暗示了今年稍晚的升息可能，並表示，3月10日的會議重點在於歐洲央行對於退出長期債券購買計畫做出決定。債券購買計畫是ECB刺激方案的主力。

但是拉加德在周一的言論似乎又退回到謹慎立場，認為高通膨不可能根深蒂固；拉加德並警告能源價格可能進一步拖累物價，並侵蝕家庭購買力。

拉加德在歐洲議會上說，通膨將穩定在ECB目標的可能性已經增加。目前沒有跡象顯示通膨將在中期持續且顯著地高於ECB的目標水準。

儘管拉加德重申通膨風險上升，但她表示，歐元區經濟並未遭受到其它經濟體所經歷的那種過熱。「這增加了當前物價壓力在變得根深蒂固之前消退的可能性，使我們能夠在中期內實現2%的目標」。

儘管拉加德在上周並未承諾採取任何政策方向，但自此之後，多名ECB政策官員認為，第一步將是加快退出債券購買計畫。該計畫至少要延續到10月。

而升息只能在那時之後。但加快縮減資產購買可能意味著加息，也就是在年底之前。

拉加德表示，在淨資產購買的結束和啟動(升息)日期之間，有一個明確的排序，「在我們結束淨資產購買之前，不會加息」。 她說，我們的政策調整將是漸進的。