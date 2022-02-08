日本福島核災後，我國禁止福島及周遭4縣市農產品及食品進口已經超過10年，縱使在2018年時以779萬同意票否決開放核災地區食品進口，但行政院仍在今天召開記者會宣布將開放福島及周遭4縣市食品進口，對此，消基會董事長黃怡騰表示，行政院以去年萊豬公投未通過為基礎，卻忽視2018年779萬人民意志，如果標示未完整，更可能會導致民眾全面對日本食品失去信心。

黃怡騰表示，檢視台大教授姜至剛的研究後雖然指出開放福島5縣市食品「癌症及遺傳效應風險可忽略」，但仍無法完全排除輻射風險，建議用特定風險食品管制，但這也意謂，如果來自福島的農產品至外縣市加工也可能會殘留輻射，「反而讓民眾對日本食品更不放心」。

黃怡騰說，行政院提及反萊豬公投不通過給予其開放核食的信心，但遑論標的完全不一樣，反萊豬公投投票率也均未超過門檻，此外，2018年779萬民眾的投票也都反對核食進口，政府卻有意忽視，但開放核食進口不符合民意與消費者福利。

黃怡騰建議，如果真要開放核食進口，則應採用我國食安法，要求海外業者建立產品原材料、半成品與成品供應來源及流向追溯或追蹤系，並與我國系統對接，讓消費者瞭解產品來源才是讓消費者有權利選擇，但現在政府卻只想用政治解決，「十分遺憾」。