新竹縣「花燈迎天穿 虎虎生竹風」系列活動，從12日至20日在竹北市和新埔鎮熱鬧登場，竹北東興圳將有小朋友喜歡的「巧虎」花燈和大型充氣球，19日晚「巧虎」本尊還會到新埔鎮，與50座會動的花燈一起踩街迎天穿。縣長楊文科、新埔鎮長林保祿8日邀請民眾參加一年一度的客家節慶盛事。

縣長楊文科提醒，防疫沒有假期，參與活動民眾務必全程戴口罩，指示參與踩街隊伍全員都要列冊管理，活動會場定點提供酒精、加強環境清消頻率、禁止飲食、市集販賣餐飲皆完整包裝等措施，讓民眾安心參與活動。

新埔鎮長林保祿指出，今年元宵系列活動的重頭戲「花燈踩街迎天穿」，19日上午千人健走活動限定新竹縣民參加，晚上在新埔中正路熱鬧登場，除了花燈展示，更集結超過50支堅強踩街陣容隊伍，以新埔國中為起點，預料將炒熱沿線中正路的熱鬧氣氛。

交通旅遊處表示，東興圳景觀公園將有3大燈區，分別有競賽花燈區，由新埔鎮社區打造的9座花燈精彩展示，民眾除賞花燈還可以參與花燈人氣投票抽好禮；另外還有童趣區的巧虎、皮皮獅花燈，神話區則有女媧、白虎傳統花燈，採用大型「水岸光雕」，將女媧補天的故事投影於水面上，別具創意。

此外，還有精彩表演活動，12日有小朋友喜愛的YOYO家族、蘋果劇團等親子表演團隊，13日則由原子邦妮、Crispy脆樂團、好樂團等接力演出，並有超過50攤周末限定的「好虎氣市集」、「五色石集章活動」也將同步登場，讓小朋友用輕鬆有趣的方式聽故事學客語！