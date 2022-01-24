員林市公所今年元宵燈會以「萌虎總動員」為主題，擴大規畫夜間燈景，主燈區首度設置在百果山遊樂區，5公尺高的主燈「虎來寶」今日正式亮相。（謝瓊雲攝）

彰化市長林世賢（左）踩著黃包車三輪車為彰化市2月12日登場的古城踩街趣活動宣傳暖身，後座坐著兩位國樂美人，十分復古。（謝瓊雲攝）

彰化藝術館廣場的夜間燈籠美景。（謝瓊雲攝）

彰化市陳稜路街上空布滿燈籠，入夜後美麗至極。（謝瓊雲攝）

彰化藝術館前的樂耕門，是昔日清朝時的彰化東門的舊名，城門造型布置美麗燈景。（謝瓊雲攝）

員林市元宵燈會今年以「萌虎總動員」為題，別出心裁將主燈區從市區移師到百果山遊樂區，5公尺高主燈「虎來寶」24日亮相；彰化市則將在2月12日傍晚熱鬧舉辦「古城踩街趣」創意提燈踩街暨服裝造型競賽，獎金最高5萬元，參與民眾還可參加晚會摸彩抽大獎。

員林市長游振雄表示，今年擴大舉辦元宵燈會，除了百果山遊樂區的主燈區，在員林公園、員林火車站、三角公園、鳳梨公園等同步設置副燈區，本月30日起至2月15日，一路與全國民眾歡慶到元宵。

游振雄說，彰縣府、參山國家風景區管理處斥資千萬進行「員林百果山觀光遊憩設施及環境整建工程」，第一階段已完工，整體景觀煥然一新，市因此藉由燈會、結合藤山步道，帶動觀光人潮，讓百果山風華再現。

員林市公所指出，虎來寶主燈以百果山溜滑梯與可愛萌虎造型設計，另有5座水果造型副燈、5公尺高發光腕龍、土地公婆花燈、關聖帝君花燈等；4處副燈區也各有看頭，市區街道以各種不同特色光環境打造絕美燈海隧道，萬年路3段布置3500盞彩繪燈籠，以5種顏色營造彩繪燈牆，讓員林夜空愈夜愈美麗，30日晚間點燈活動還有樂團演出，元宵燈會則在13日晚間請來金曲歌王許富凱，與鄉親同樂鬧元宵。

彰化市長林世賢表示，迎接彰化建城300年，今年踩街競賽吸引63隊團體報名，歡迎民眾踴躍參與盛會，欣賞陣頭、學校和團體的精彩演出。

彰化市公所指出，12日晚6時起的踩街活動路線，自介壽生活藝文館集合，報到領取晚會摸彩券後，沿民生路出發往曉陽路、民族路、關帝廟、開化寺至三角公園，再從和平路、陳稜路、元清觀、光復路回到彰化市公所評分點，再集結前往彰化火車站參與元宵晚會，除了為市民準備每人一碗熱呼呼圓仔湯，還可抽55吋液晶電視和洗衣機、冰箱等家電大獎。

另外，鹿港鎮長許志宏表示，因應防疫考量，鹿港鎮除夕夜文武廟開香與點燈儀式都從簡辦理，2月12日文衡聖帝新春賜福踩街、2月15日頂番踩街鬧元宵等兩大活動都停辦，小提燈、提袋改由幼兒園與當地里長發送。

彰化、員林兩公所也強調，踩街、元宵晚會等活動，將視疫情狀況，配合中央疫情指揮中心的防疫指示滾動式調整。