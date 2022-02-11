彰化市「三角公園」蓮花燈，在農曆年前完成拆除後，市公所先就公園內栽植人工草皮，並在舊有基座的石碑上加強反光導引指示交通標誌，不少路人表示像墓碑，彰化市長林世賢果斷再將舊有石碑拆除。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市「三角公園」蓮花燈，在農曆年前完成拆除後，市公所先就公園內栽植人工草皮，並在舊有基座的石碑上加強反光導引指示交通標誌，不少路人表示像墓碑，彰化市長林世賢果斷再將舊有石碑彰化市「三角公園」蓮花燈，在農曆年前完成拆除後，市公所先就公園內栽植人工草皮，並在舊有基座的石碑上加強反光導引指示交通標誌，不少路人表示像墓碑，彰化市長林世賢果斷再將舊有石碑拆除。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）拆除。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市「三角公園」蓮花燈原本設計有石座，蓮花燈被拆了後，石座也被質疑。（吳敏菁攝）

被封為彰化市最醜公共藝術「三角公園」蓮花燈，在農曆年前完成拆除後，市公所先就公園內栽植人工草皮，並在舊有基座的石碑上加強反光導引指示交通標誌，不少路人看了感到驚訝，表示像埋了墳、蓋了墓，「嗚呼！整得像墓碑了」，彰化市長林世賢果斷再將舊有石碑拆除。

走了蓮花座變成了墓碑被傳開，不少人特意去看，「有嗎？有嗎？有像墓碑嗎？」掀起熱議，不少人指出，應建立景觀建築要納入公共參與，不少建設花了錢，然後又拆，又蓋、又拆，反覆浪費，「無限輪迴」。

林世賢強調，三角公園圓環景觀改善工程，以圓環交通安全及通視性為優先考量，並加強周邊夜間照明、交通號誌與天際線的淨空。工程經費177萬元，目前執行拆除蓮花燈及鋪設草皮，約占工程經費的20％，大約30多萬元，後續還有照明燈具、號誌共桿、管線下地等作業，預計等交維計畫審查通過並取得省道施工路權後施工。

林世賢表示，拆除蓮花座主要在交通動線上，還給用路人、市民更通透的空間，空地就先舖上人工草皮，未來要透過公開徵圖方式，廣徵民意做後續的圓環改善措施，雖然這段時間有民眾聯想剩餘的基座與草皮像墓碑，但觀察輿論還是有大多數意見希望維持現況就好。

林世賢再次向市民呼籲，公所樂於傾聽民意，歡迎市民朋友踴躍提供寶貴建議，作為後續規畫參考。