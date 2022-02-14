天穿日是客家族群的重要節日，新北市客家局將於20日在新北市客家文化園區舉辦「新北市天穿日－玩轉二次元」活動，以角色扮演作為主題，規畫祭天儀式、創意補天、天穿任務、藍染手作等內容，歡迎民眾前來體驗客家文化的魅力。

客家局表示，為感念女媧煉石補天，庇佑蒼生免於災難，20日上午園區將舉行祭天儀式，遵循古禮並以客語祭祀，另邀請10位微網紅擔任儀式禮生，共同向上天祈福祝禱。創意補天的規畫，則會結合角色扮演的元素，如劍俠情緣、陰陽師等主題，於活動現場營造出各式的補天場景，更邀請「COSPLAY創意補天徵件」的得獎Coser華麗登場，成為活動中拍照打卡的全新亮點。

天穿任務則以「五色石補天穿」為背景，結合客語教學的元素，邀請全民透過闖關，認識天穿日內涵及客家文化，完成闖關者可以獲得今年度特製的虎年悠遊卡，除闖關遊戲，活動當天還有兩梯次的藍染手作可以體驗，歡迎大家發揮創意，製作獨一無二的藍染補天袋！

另外活動當天以虎年意象或COSPLAY裝扮參加者，只要結合園區場景拍照上傳至個人臉書，就可獲得200元禮券，限額150名。詳細活動資訊可至新北市客家局臉書粉絲專頁查詢。