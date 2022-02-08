去年延燒一整年的全球晶片荒似乎還看不到盡頭，福特汽車周一宣布，受晶片供應短缺影響，該公司位於北美地區的幾座工廠本周起將暫時停產或減產。

周一福特汽車收跌0.45%，為17.88美元。

福特位於芝加哥的組裝廠將暫時停產，該廠負責生產Ford Explorer和Lincoln Aviator休旅車。

位於墨西哥夸奧蒂特蘭市（Cuautitlan）、負責生產Mustang Mach-E電動休旅車的組裝廠，也將在本周關閉。

福特發言人Kelli Felker在電郵中表示，全球半導體短缺正繼續影響福特的北美工廠，以及世界各地的汽車製造商和其他產業。

福特其他工廠也將暫停部分產品的生產，包括堪薩斯城組裝廠的Ford F-150。該廠的Transit廂型車雖然不會停產，但生產將從兩班制減為一個班次。

福特位於密西根州迪爾伯恩市（Dearborn）的卡車工廠本周起從3班制減為一個生產班次。該廠生產福特熱銷的F-150皮卡。

福特F系列卡車是美國最受歡迎的車款，也是該公司獲利增長最重要的驅動力。Mustang Mach-E則是福特第一款純電動休旅車，一上市即備受市場歡迎，其買氣之熱甚至對特斯拉Model Y的銷售造成衝擊。

上周福特公布的財報顯示晶片短缺削弱了公司獲利，令華爾街投資人大失所望。福特高層表示，他們預期今年零組件供應斷鏈的問題將獲得緩解，銷售可望隨之增溫。

去年電動車大廠特斯拉成功克服供應鏈短缺問題，其第四季和全年交車數皆創下歷史新高，表現遠優於其他傳統汽車製造商和電動車新創公司。但稍早前外媒報導，特斯拉解決全球晶片短缺問題和達成第四季銷售目標的方法之一，是拆除部分中國製Model 3和Model Y電動車轉向系統其中一個電子控制單元。該公司此前曾表示全球晶片荒料將持續到今年，一直要到明年才會緩解。