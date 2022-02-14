東北亞煤價上周大幅反彈，主要是因為該區天候變冷，以及農曆新年假期，俄羅斯與烏克蘭地緣政治緊張所引起。

根據調研單位Argus於11日報價資料，發熱量（NAR）每公斤有5800大卡的動力煤，韓國CFR（運費在內價）以及紐卡索（Newcastle）FOB（船上交貨價），上周每公噸分別上漲17.46美元以及11.06美元。

為因應俄羅斯以及烏克蘭地緣政治緊張，韓國已經要增加液化天然氣、原油以及碳含量有85%的煙煤等，這些傳統燃料庫存量。韓國政府表示，若俄羅斯一旦切斷對歐洲的天然氣供應，導致全球大宗物資飆升，韓國國有的韓國電力公司（KEPCO）將釋出其煤炭庫存。

韓國燃料需求增加，或許會再推升煤炭海運價格，而目前燃料市價已受到亞太地區天氣轉冷，以及供應鏈中斷變得高不可攀。根據Speedwell Weather天氣預報，接下來兩周內，北京、首爾以及東京的氣溫，將有可能變得更冷，北京近期的夜間氣溫可能會降至攝氏零下14度。

另外，大雨也將拉升主要產煤國，例如印尼以及澳洲的現貨價格。再者，印尼政府有規定，要求其國內煤碳業者優先供應國內市場之需，也就是遵行國內市場供應義務（Domestic Market Obligation DMO）。DMO對煤碳商具有營運約束力，也就是所生產的煤炭，最多只能出口四分之三至海外，至少四分之一要優先給印尼國內自用。

成立當初，是為了確保市場公平性以及透明性，還有穩定電網以及高效運行的韓國電力交易所(KPX)指出，雖然有八座已排入歲修保養，KEPCO全部燃煤發電機組本周將持續運作。KEPCO燃煤發電力2月平均預估為27.6GW，2021年同期預測為24.9GW，不過實際上卻只輸出17.9GW。

根據KPX於當地時間11日晚間十點所統計的數據，在計入民間業者的韓國燃煤總發電力36.9GW中，最近所輸出的電力大概在23GW至26GW之間。相較之下，同期韓國燃氣發電力在13GW到30GW間，而核能大約為21.6GW。

KEPCO也指出，韓國2021年12月的燃煤發電力，從2020年同期的21.1GW增至24.6GW。根據Argus分析，在韓國平均27.8GW發電量中，KEPCO的燃煤機組就供應約20.9GW電力，比例約占七成五。

至於2020年12月，韓國燃煤供電量25GW中，KEPCO輸出18.8GW，也是約占七成五。一年後的2021年12月，當地燃氣發電力則年減3.1GW至19.3GW。