國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）評論北京冬奧的女子花式滑冰事件，他傾向於將ROC女將瓦莉娃（Kamila Valieva）視為受害者，形容這是一個「令人悲傷的故事。」15歲的瓦莉娃因為禁藥風暴心理受到打擊，在決賽表現崩盤落居第4名，賽後含淚遭到教練責罵。

巴赫說：「我看了非常不舒服，我希望那些應該為此事負責的人，最後能以正確的方式承擔責任。當我說正確的方式，我的意思是盡可能最強烈的方式。使用禁藥的運動員很少是單獨犯案，永遠都有身邊的人參與。這是一位15歲的女孩，她身體裡有不該出現的藥物，那些把藥物交給她的人是有罪的。」

瓦莉娃的心情在決賽崩潰，她的教練Eteri Tutberidze反倒在賽後質問她：「說清楚，你為何放棄？你為何停止戰鬥？」

巴赫批評這實在是太冷血了，「他們應該要安慰她、幫助她的。」這一幕讓巴赫相當震憾，他想不通為何一個教練能對自己的運動員如此冷酷。「我只能期待她能夠獲得家人和朋友的支持，幫她度過這個極度艱難的時刻。」

國際奧會在接獲禁藥報告（2月8日）之後就要求瓦莉娃退出北京冬奧，但是國際體育仲裁庭允許她繼續比賽，美媒《雅虎體育》專欄批評巴赫是個偽善者，他應該做的是把俄羅斯運動員全部踢出奧運，而不是以ROC之名放他們進來，然後重演相同的禁藥問題。