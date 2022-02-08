IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電(8046)受惠ABF載板需求暢旺，2022年1月合併營收「雙升」衝上52.4億元新高。公司預期，雖受工作天數較少等季節性因素影響，首季營收將小幅季減1～3％，但獲利表現可望持穩高檔，全年營收目標維持雙位數成長。

南電公布2022年1月自結合併營收52.4億元，較去年12月49.08億元成長6.76％、較去年同期39.21億元成長達33.62％，維持強勁成長動能，並一舉突破去年10月的51.02億元紀錄、改寫歷史新高。

南電先前法說時表示，目前ABF載板需求維持強勁成長，但BT載板及PCB隨著時序步入傳統淡季，部分產品訂單出現庫存調整，故預期首季合併營收將季減1～3％。不過，由於高值化產品貢獻提升，將使毛利率及獲利表現有撐，預期影響不大。

展望後市，南電指出將持續拓展高階ABF載板、系統級封裝（SiP）BT載板及高密度連接板（HDI）等高值化產品。台灣廠將持續優化先進製程、昆山廠量產更多成熟產品，並爭取非美系客戶產品商機，並視客戶進度擴建兩岸產能。

其次，南電將持續增加穿戴裝置、高階5G手機相機、天線模組（AiP）及光學感應器等SiP載板，並切入擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）應用，看好未來需求將持續增加。同時，因應終端電子產品需求成長，將持續增加高階HDI產品比重。

南電因應市場需求持續投資擴增高階IC載板產能，其中樹林廠第一期、昆山廠第二期ABF載板擴產均將在2023年首季投產，樹林廠ABF載板第二期擴產預計2024年首季投產。去年資本支出約85億元，今年資本支出將增加至超過100億元，並預期未來將持續增加。