日本日產汽車8日公布最新財報，上季的營業利益幾乎增加1倍，這都要歸功於嚴格執行成本降低計畫。

根據市場先前普遍預估，2021年10月到12月時，日產營利為358億美元。不過實際上，日產的營利卻達522億日圓，約4.5億美元。

展望未來，日產也趁機上修全年財測獲利目標，從原先的1800億日圓，現在調高至2100億日圓。同時，也高於1940億日圓的市場預估值。

為了強化電動車研發，日產日前也宣布，除了北美市場大型休旅以及皮卡車款外，將全面停止投入資源在燃油汽車技術上。