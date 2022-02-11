社群媒體推特（Twitter Inc）上季廣告業務與用戶增長意外疲弱，且本季營收預測不及市場預測，但由於發布新一輪庫藏股計畫且營運前景仍然樂觀，周四股價陷入震盪，終場推特下跌1.98%，收在37.08美元，盤初一度跌逾4%，也曾反彈上漲逾3%。

推特公布去年第四季營收年增22%，為15.7億美元，略低於市場預期的15.8億美元。廣告收入年增22%，為14.1億美元，不如市場預估的14.3億美元。

經調整後每股盈餘為33美分，不及市場預期的每股盈餘35美分

第四季「可變現每日活躍用戶數」（Monetizable Daily Active Users，mDAUs）較上季增加600萬個，達到2.17億個，但落後市場預估的2.186億個。

推特預估本季營收介於11.7億～12.7億美元，市場預期為12.6億美元。

該公司宣布將實施新一輪40億美元的庫藏股計畫。

財務長Ned Segal表示，上季營收不及預期，主要因為廣告收入減少，但本季營收已有所改善。儘管用戶增長不如預期，但該公司仍維持營運目標不變，到2023年第四季mDAU估將達到3.15億個，2023年營收突破75億美元。