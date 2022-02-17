美國前總統川普正在為重返社群媒體做準備，他今天在備受期待的新平台TRUTH Social測試版張貼第一則訊息，隨即被截圖轉發到推特（Twitter），成為熱門話題。

川普的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）在推特轉發父親的貼文，「做好準備！你們最愛的總統很快將會見到你們」。推特是TRUTH Social致力取代的社群網站。

「紐約郵報」（New York Post）報導，這張轉發的截圖畫面再度讓這位前總統成為社群媒體巨擘推特上的熱門話題。川普主宰白宮期間，他的個人推特帳號遭禁言下架。

小唐納．川普昨天晚間寫道：「是時候來點真相（Truth）了！」截至今天凌晨，這則推文已獲近4萬7000個讚。

根據蘋果公司（Apple）應用程式商店App Store名單，TRUTH Social預料最快將於21日總統日這天正式上架。

TRUTH Social毫不留情地狠酸推特和其前執行長杜錫（Jack Dorsey），承諾會鼓勵「公開、自由且真誠的全球對話，不會歧視政治意識型態」。

其他參與TRUTH Social測試版的人士也在推特上分享川普檔案的其他圖片，包括Right Side Broadcasting Network副總裁威里斯（Liz Willis）。

威里斯分享的一張截圖顯示，川普的TRUTH Social帳號與他之前在推特的帳號有許多相似之處，川普甚至使用相同頭像，自介處還有一個代表身分經過驗證的紅色勾勾，與推特的藍色勾勾相反，而推特的「推文和回覆」區塊，在TRUTH Social也成了「真相和回覆」。

威里斯說：「正在測試新的Truth Social應用程式，我只能說你們都會愛上它！」她還說，川普即將重返社群媒體，是代表「世界正在康復」的徵兆。

她寫道：「等不及讓大家都加入我的行列！」