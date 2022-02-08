受到中國智慧型手機客戶調整庫存影響，晶技（3042）1月營收下滑至11.34億元，比12月減少0.3％，更比去年同期下滑5.68％，創下11個月以來新低水準，法人認為，2月營收可能還會比去年同期的9.69億元再下滑，最快3月營收年增率有機會轉正。

中國本土手機品牌持續調整庫存，晶技1月營收因而在低檔、為11.34億元，比12月再減少0.3％，對比去年同期筆電、手機、網通三大3C領域客戶積極拉貨，今年手機動能明顯失速下，1月營收比去年同期下滑5.68％，2月在農曆年假、工作天數少，以及手機客戶拉貨動力不足三大因素下，市場預期2月營收將會較1月減少，並且可能低於去年同期。

法人則認為，蘋果將在3月中下旬推出新款iPhone SE，將重新啟動拉貨潮，筆電首季淡季不淡、需求暢旺，3月也是筆電品牌在第一季最大的拉貨月份，晶技3月營收將能重新走揚，3月營收年增率並有機會最快在3月重新轉正。