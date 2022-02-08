演員戴華旭（左）和落語家戴開成（右）一起玩創意。（劉宗龍攝）

戴華旭表示，落語表演的道具使用是精隨所在，能為看來尋常的日用品，找到新觀點。（劉宗龍攝）

傳統表演藝術的內涵保存與創新，一直是新時代表演者的功課，新生代劇場團隊草搞場近期邀請戴開成一起玩創作，推出作品《逢魔時刻》，並試著為傳統的日本相聲藝術，找到和當代觀眾共鳴的方式。

編導李憶銖表示，全劇透過一個隱藏的鬼魂角色和一對師徒的互動，牽引出世代文化的差別，「徒弟想要創新時，師父會害怕，但雙方原本的目標都是想保持傳統，因而引發衝突。」李憶銖表示，鬼魂就像是師父的師父、師公，「大家都很想要延續從前輩身上留下來的傳統。」

有趣的是，李憶銖在創作時運用了兩段傳統落語的故事，都和鬼看戲、鬼教戲有關，「一個鬼教你怎麼作戲，一個鬼找你表演，鬼會直接現身，傳授這對師徒方法。」

戴開成表示，劇中的師徒順著戲的脈絡下來，想走三分傳統、七分創新，但每個人都有自己的系統，「並沒有非要如何才是絕對答案，劇中的鬼魂出現，談論什麼是常態，什麼是非常態，有時眼見為憑的事情，看似科學，實則是束縛。」

表演者戴華旭表示，扇子和手絹是一種非常日常的用品，但是在落語表演裡，觀眾可以看見延伸使用，例如扇子可以變成筷子、雨傘、釣竿或電話，「觀眾會看見這兩項日常物品的不同狀態，有驚豔效果。」

戴華旭畢業於北藝大劇本創作研究所，是現代戲劇科班訓練出身的演員，他表示，在戴開成的落語表演上學到不同的表演工作方式，「那種訓練是平常在生活中的累積，隨時都可以演一段，和現代戲劇每齣戲必須先重頭排練後演出，很不一樣。」

戴華旭表示，為了打破常態，也會在燈光視覺做不同的設計，帶觀眾體驗平常不適應的事情，「例如我們對黑暗會有一點不習慣， 在劇中就會有體驗黑暗的元素。」《逢魔時刻》將於5月27日至29日在台灣戲曲中心小表演廳登場。