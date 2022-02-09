行政院昨（8）日宣布開放福島食品輸入，並祭出三原則及三配套，政委鄧振中表示，這會是台灣參加CPTPP非常大的助力。對此，國民黨立委林為洲質疑，大陸去年9月，比台灣早6天申請加入CPTPP，請問大陸有因此開放核食進口嗎？且點開食藥署網站，109年度「輸入食品風險評估」，執行日期是109年12月10日至110年8月31日，為什麼今年2月7日才放在網路上？

看完行政院開放福島食品的記者會，林為洲在臉書表示，先不論要叫它核食還是福食，整場記者會他看到執政黨在乎的只有政治問題。民進黨僅一再強調開放有助於CPTPP，但如何加入？難道只有犧牲民眾健康是唯一解？

林為洲指出，CPTPP的申請條件是新成員的加入需要以共識決定，有意申請經濟體須提交正式入會申請，並事先與各成員國進行非正式互動，爭取各國支持，也就是說，爭取和日本的互動很重要，像馬政府時期有跟新加坡、紐西蘭簽訂FTA，但民進黨執政不是以簽訂貿易協定的方式來尋求國際認同，而是在人民食安問題上步步退讓來換取國際認同，這個是有相對落差的。

林為洲續指，大陸去年9月，早台灣6天申請加入CPTPP，請問大陸有因此開放核食進口嗎？我們向來自詡民主成就高於大陸，為什麼反而要在食安問題上步步退讓，對人民的憂慮視而不見？

而點開衛福部食藥署的網站，林為洲表示，109年度「輸入食品風險評估」，執行日期是109年12月10日至110年8月31日，為什麼是111年2月7日才放在網路上？為什麼跨部會赴日實地考察，最近一次去是2016年？近五年都沒有最新的跨部會赴日實地考察，怎麼評估？

林為洲批評，民進黨執政前說要廢核四，執政後卻要開放核食，渣男行為不可取；至於國民黨關心的很簡單，是食品安全問題、是科學問題，也民眾最在乎的問題。