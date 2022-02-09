桃園市長鄭文燦說，從1月開始機場群聚衍生5條桃園社區傳播鏈，累積321人確診，目前都已慢慢收斂，其中亞旭電腦已完成清零收尾，但復工前仍有7移工確診，日翊物流也有增加紅區員工的同住家人染疫，因此2案的紅區都要滿14天隔離期，多次採檢、環境清消，確保沒有風險才能恢復營運，但行政人員都能先行恢復營運。

鄭文燦說，從1月開始的桃園機場群聚案，衍生5條桃園社區傳播鏈，包括西堤餐廳、亞旭電腦、錢都涮涮鍋、農家樂小吃店和日翊物流，都已經慢慢收斂，累積確診人數達321位，雖然多是輕症、無症，但疫情不只希望能收斂，更要盡可能清零。

鄭文燦提到，其中亞旭電腦已經完成清零收尾計畫，但復工前仍有7位菲律賓籍移工有無症的陽性反應，因此亞旭復工要分2階段，行政人員可先行在不同區域恢復營運，現場作業人員要待前進指揮所確定無風險超過14天，才能恢復營運。

日翊物流也一樣，鄭文燦說，市府針對日翊物流紅區員工250位跟同住家人17位進行二採，但同住家人有篩出新增的確診個案，因此紅區現場作業要待多次清消、採檢，確定沒有風險才能恢復營運，考量全家超商有4000個店面，需要相當行政人員支援，因此他也宣布其他不同區域的行政人員可以先恢復營運。

鄭文燦強調2案紅區都要滿14天隔離期，多次採檢、環境清消確保沒有風險，恢復營運才安全。目前全市居隔人數降到582位，另有167位在2集中檢疫所，人數已大幅降低，在收尾階段仍要步步為營，把每個工作做好。

「企業建立定期篩檢制度是必要的！」鄭文燦說，經濟部有針對企業本身的分倉分流等防疫規範發布防疫指引，他也指示市府經發局、勞動局、衛生局組成「企業安全輔導小組」，陪同外聘專家協助企業檢查，不但外籍移工、派遣勞工要實名制，交通車、上下班也要實名制，共同使用區域如餐廳、宿舍、休閒或運動空間等，也要落實防疫規範，請企業安全輔導小組列為常態檢查，確保企業營運安全。

鄭文燦也提到，桃園社區採檢站從1月10日至今，最高曾開設10站，採檢9萬5596位，年後2月3至8日，採檢10405位，這幾天採檢都是陰性，並沒有社區無法追溯的新增個案，都是匡列採檢，因此社區相對安全，擴大匡列就是要築起更大防火牆。

鄭文燦說，為了社區健康監測，這幾天仍會保留南區2個、北區2個、大溪1個社區採檢站，以及2個服務居家檢疫的採檢站，一共7個採檢站為大家服務，防止感染黑數跟隱形傳播鏈形成。