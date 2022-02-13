高雄砂石場群聚鏈持續延燒，其中砂石場確診司機疑似曾於屏東縣工程作業場區載料，縣府為防堵疫情燒到屏東，除開設砂石場篩檢專案外，也與各大工程作業場區要求開工後，人員進入作業場區都須出示PCR採檢陰性報告證明。

縣府衛生局表示，屏東縣內砂石場近200處，每日進出的砂石車數百輛，多數僅登錄車牌號碼，未登記司機，難掌握人的流向，為防堵疫情擴散，緊急開設砂石場篩檢專案、要求相關人員儘快完成採檢，14日作業場區開工後才能提出採檢證明進入場區，同時也請採檢民眾手機下載「健保快譯通」App即可查詢採檢結果。