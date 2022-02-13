高雄砂石場群聚鏈延燒 屏縣府要求進入工程區需出示PCR證明 19:272022/02/13 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏縣府為防堵高雄砂石場群聚鏈燒到屏東，緊急開設砂石場篩檢專案。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄砂石場群聚鏈持續延燒，其中砂石場確診司機疑似曾於屏東縣工程作業場區載料，縣府為防堵疫情燒到屏東，除開設砂石場篩檢專案外，也與各大工程作業場區要求開工後，人員進入作業場區都須出示PCR採檢陰性報告證明。 縣府衛生局表示，屏東縣內砂石場近200處，每日進出的砂石車數百輛，多數僅登錄車牌號碼，未登記司機，難掌握人的流向，為防堵疫情擴散，緊急開設砂石場篩檢專案、要求相關人員儘快完成採檢，14日作業場區開工後才能提出採檢證明進入場區，同時也請採檢民眾手機下載「健保快譯通」App即可查詢採檢結果。 #新冠肺炎 #台灣 #高雄 #屏東 #砂石場 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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