嘉義縣長翁章梁（左二）關心口腔保健醫療專車內部設備及執行狀況。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣口腔保健醫療專車2020年8月上路至今，巡迴縣內偏鄉村里，讓缺乏牙醫資源的地區民眾不需再舟車勞頓看牙，今年更新增鹿草鄉下潭村活動中心及重寮村中寮城隍廟2處巡迴點，今天正式啟動，相當於每個月口腔保健醫療專車會到鹿草鄉2次，讓許多鄉親直呼以後看牙方便了。

嘉義縣因幅員廣大，醫療資源分布不均等問題嚴重，其中又以牙科醫療資源分布差異最大，根據資料，嘉縣18個鄉鎮市中有12鄉鎮市被健保署列為牙科醫療不足地區。嘉縣衛生局指出，鹿草鄉目前僅剩一間牙醫診所提供牙科服務，且鹿草是全縣老年人口比率最高的鄉鎮，因此提供牙醫資源更顯重要。

翁章梁表示，嘉義縣口腔保健專車自2020年8月啟動，上山下海到阿里山、六腳、東石、梅山、番路共6個村落提供定點定期巡迴服務，其他時間也會前進校園，為學童口牙健康把關，目前已超過3000位民眾受惠，今年在鹿草新增2個服務點，未來不論是看牙或申請假牙補助都更加便利，也感謝牙醫師公會團隊的辛勞付出。

嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴說，嘉義縣目前有5個鄉鎮沒有牙醫師執業，包括阿里山、大埔、東石、六腳、番路鄉，因偏遠的地方要醫師開業較困難，多數醫生選擇往大都會發展，口腔保健醫療專車能夠到現場給民眾最即時、近距離的服務，是最可行、成本最低、服務最好的方法。