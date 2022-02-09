34歲大陸女星張嘉倪早年演出《又見一簾幽夢》一炮而紅，近年她又在《延禧攻略》飾演「最美妃子」順嬪，火辣的身材和精緻的臉蛋讓她成為最搶戲配角，2015年她和婚禮公司執行董事買超結婚，育有2子，買超過去還曾在網上吃醋老婆穿太露，最近夫妻倆倒是豁出去受邀接受雜誌專訪拍美照，可見張嘉倪大解封，一襲低胸細肩帶禮服上身，大秀雄偉上圍與碗公胸，引來網友大讚：「好像又大了？」

張嘉倪先前參加瓊瑤劇的選角活動出道，2007年她以《又見一簾幽夢》獲得北京電視台影視盛典影視新秀獎，美貌震撼了不少粉絲，但她2014年就宣布死會，在生日派對上被男友買超求婚成功，兩人2016年、2018年陸續生下兩個兒子，成為四口之家。

張嘉倪和老公拍美照，上圍似乎又升級。（圖／翻攝自張嘉倪微博）

2年前張嘉倪穿上一件中門大開的紫色禮服參加活動，露出左右半球，不科學的性感身材引發熱議，沒想到讓買超大吃醋，秀出被PS過的照片直喊：「太露了」，更說：「這張給我美哭了！就是穿的太少！我處理了一下」，大秀恩愛。夫妻倆當年也曾一起上《妻子的浪漫旅行》第2季，透露兩人結婚多年一直沒辦婚禮，所以張嘉倪始終都稱呼婆婆為「阿姨」，引發網友熱議。

買超過去曾吃醋曬張嘉倪美照。（圖／翻攝自張嘉倪、買超微博）

買超當時說，由於兩人沒有歷經喝「改口茶」這個儀式，老婆便只能稱呼自己的媽媽為阿姨，至於為何不辦？買超自稱是沒時間，「本來前幾年要辦但是被懷孕生子和一些事耽誤」。近年小倆口越來越大方曬恩愛，更一同接受雜誌邀請拍照片，張嘉倪日前發文寫下：「#張嘉倪買超高甜大片#開工大吉，沾沾喜氣」，照片中可見張嘉倪換上多件低胸裝大露兇器，看來是終於得到老公放行，網友笑說：「這是我們免費可以看的嗎」、「真夫妻就是最甜最好嗑的」、「一整個郎才女貌」、「姐姐身材越來越好」。