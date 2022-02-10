韓國央行10日表示，外資元月已連續第3個月淨買超韓股18億美元左右。至於購買最多的股票，則是生產電動車(EV)電池的業者LGES(LG Energy Solution)。

不過，元月外資買超力道變小，與2021年12月約37億美元相比，基本上是少了一半左右。

至於外資元月青睞的韓國股票，幾乎都是衝著LGES而來的。

元月底，本來隸屬LG化學旗下的LGES選擇在韓國掛牌。沒想到LGES市值立刻飆升到韓國第2大企業，僅次於三星電子。同時，這也是韓國有史以來，最大一樁IPO(股票初次公開交易)。

根據統計，包括LGES在內的幾樁韓國IPO，元月從外資手中拿到32.3億美元，再度刷下單月份新高外，也改寫2021年8月時曾創下的23億美元紀錄。

除了韓股外，外資在上個月還買了31.6億美元的韓國債券，雖低於2021年12月的48.5億美元，不過已是連續第13個月，買超韓國的固定型收益商品。

因此，外資元月買超韓國股票以及債券的總金額近50億美元，也低於2021年12月的85.4億美元。