AES-KY(6781)1月合併營收為10.91億元，月增1.96%，為2020年11月以來新高，AES-KY持續擴大BBU客戶群，目標3年內BBU占公司營收比重達30%，在電動自行車及BBU兩大產品產業持續成長下，AES-KY審慎樂觀預期今年營運將維持成長趨勢，美系外資重申AES-KY「買進」評等，激勵AES-KY股價強勢收高。

儘管進入傳統淡季，輕量型電動載具需求暢旺，且中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域出貨持續放量，AES-KY今年1月合併營收為10.91億元，月增1.96%，年增48.55%。

ASE-KY持續擴大BBU客戶群，由於AES-KY客戶都是一線廠商，產品技術得到一線廠商高度認可，2021年BBU占AES-KY營收比重已逾10%，AES-KY樂觀看待今年BBU業務可望維持高成長，公司目標是3年內BBU占公司營收比重達30%。

展望今年，AES-KY表示，目前訂單及生產狀況良好，唯必須克服貨運問題，在電動兩輪車及儲能系統電池市場持續成長下，營運可望優於去年，營運成長幅度將優於產業。

美系外資最新報告指出，由於電動自行車電池組及資料庫中心BBU需求強勁，我們對AES-KY今年第1季銷售預估不變，在電動自行車及資料庫中心滲透率不斷提升下，預期2022年營收及獲利可望年增31%及35%，我們看好公司因市占率及利潤率提升等驅動成長，重申AES-KY「買進」評等及目標價2600元。