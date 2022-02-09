為刺激景氣回春，日本採取大撒幣的方式給予民眾現金，希望可以藉由消費來增加經濟成長。不過，很多日本人卻又回頭把這些現金存回銀行。因為日本央行鼓勵當地金融業者儘量把錢給借貸出去，因此也開出第一槍，上個月已向銀行收取多出的準備金費用。

從元月份開始，日本最大金融業者三菱日聯銀行(MUFG Bank)轉存至日本央行時，需要繳交相關費用。這是自日本從2016年來實施負利率政策以來，日本央行頭一次向民間銀行收費。

景氣不好下，很多日本民眾以及當地企業為了防範未然，都將中央政府發的補助金又存回銀行去。截至元月止，包括MUFG在內幾間日本較大的銀行業者，存款餘額竟高達446兆日圓，約3.87兆美元，比2020年初疫情剛開始前還要多增14%。

為鼓勵消費，日本政府還要發送給有未成年小孩的當地家庭，合計約2兆日圓現金，因此，日本銀行界的存款金額可能還會再增加。日本有很多大型銀行都是把本來要放進日本央行的多餘準備金，拿來轉進各項投資以及貸款上，這樣的方式早已行之有年。

MUFG表示，這次會把多出的準備金轉存在日本央行，是因為存款數到了一定的門檻，可拿到金融市場操作的限制與規範也變多了，所以寧可支付0.1%的利息。

但對日本央行來說，會對超過規定的準備金收取費用，也是希望在借錢成本很低情況下，要這些日本的銀行業者最好把錢借出去，而不是坐擁大筆現金在旁。

因目前低利環境，日本的金融業者自然無法享有豐厚獲利，故日本央行也儘量少收取費用，以減輕這些業者的營運負擔。

事實上，在2021年12月15日至元月15日的1個月內，只有MUFG需要支付自己約3千億日圓準備金的管理費用。至於其它大型日本銀行放在日本央行的準備金，大概在186兆日圓左右。

此外，日本央行也向當地主要銀行業者提供0.1%的利息獎勵金，這些金融業者每年共收到約9500億日圓。

上周，日本央行曾表示，不認為現行負利率政策是不好的。相反地，當地民間銀行卻指出，同業均不樂見日本央行所實施的負利率措施，但都希望殖利率曲線能再更陡峭一點，利差擴大之下才可賺入更多的錢。