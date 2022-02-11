韓國新冠疫情仍然嚴峻，已連續兩天當地新染疫者都在5萬以上。同時，為減輕民眾使用負擔，當地政府可能會設定快篩試劑售價上限。

韓國官方最新數據，11日又多增53926新例，其中53797屬本土的，新染疫數是一周前的近兩倍，也是兩周前的3.35倍。不過，尚未超過10日的歷史新高54122位。

在每日新確診數方面，除了韓國政府指出，到2月底左右將上看17萬人外，當地國營智庫國立數學科學研究院(NIMS)甚至估計，3月初時，數量會再多1倍飆升至36萬。

韓國10日起的新抗疫規定，民眾要先經過快篩確定採陽後，才需要進一步接受PCR核酸檢測，而且要把醫療資源先放在高危險族群上。同時，韓國政府11日也指出，可能會制訂新冠快篩試劑售價上限，以降低當地民眾使用的金錢負擔。

從13日起，韓國將禁止在網路上販售居家快篩試劑，只能藉由實體藥局或便利商店來購買。另外，當地政府也決定從21日開始，將免費分發快篩試劑給托兒所還有養老院等地方。