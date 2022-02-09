高雄市議會今（3）日召開程序委員會，拍板自3月17日起舉行第3屆第7次定期大會，會期共計70天。（高市議會提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市議會今（3）日召開程序委員會，拍板自3月17日起舉行第3屆第7次定期大會，會期共計70天，並將排定攸關市民權益、市政的專案報告，包括因應中央開放日本輻射食品及萊豬等食安議題與市府發行高雄券等議題。

第22次程序委員會議由議長曾麗燕主持，副議長陸淑美及國民黨團總召童燕珍、民進黨團總召鄭光峰、無黨聯盟總召朱信強及李順進、劉德林等議員與會，通過第7次定期大會議事日程表草案，會期決定自3月17日至5月25日止，重要議程包括市長施政報告與質詢、部門業務報告與質詢、市政總質詢及專案報告等。

針對市民反映太陽能種電議題，曾麗燕及無黨籍議員朱信強相當關切，曾麗燕指出，開發綠色能源值得肯定，但種電地點應審慎選擇，尤其要重視商圈種電對商家與民眾的影響。

朱信強提到，為保護農地，中央嚴格規範農地興建農舍的限制條件，卻大幅開放農地種電，嚴重影響農民權益；議會程序委員會將視民眾反映情形，研議是否召開太陽能種電議題的專案報告。

高雄市議會表示，此次市長施政報告質詢時間仍比照前次大會進行方式，黨團聯合質詢各10分鐘，發言順序為國民黨黨團、無黨團結聯盟黨團及民進黨黨團，議員個人發言也為10分鐘。