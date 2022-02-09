鈺齊-KY(9802)2022年1月合併營收新台幣14.69億元，年增6.84%，創歷年同期新高。鈺齊指出，1月營收因還有產銷落差以及運力不足等因素，較上月減少10.74%。

展望2022年，春夏鞋款整體產銷已創新高，而秋冬款接單也有暢旺的態勢，預期今年度營運規模將可續展明顯成長趨勢。鈺齊集團持續看好疫情催化消費者對於戶外休閒運動的重視，在集團產能順利持穩增加，以及量產訂單搭配得宜之下，集團開發量產能力及產銷營運規模勢必更上一階，營運成長動能顯著可期。