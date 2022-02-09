嘉義市希望中央專案補助查驗福食。圖為嘉義市衛生局人員去年查驗賣場販賣肉品情形。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

因應中央開放日本福島5縣食品來台，嘉義市長黃敏惠籲請中央要落實做好各項配套，市府衛生局表示，會嚴格把關，查驗日本食品是否標示清楚產地、產源，但也憂心地方的量能不夠，希望中央比照萊豬，補助專案查驗經費。

黃敏惠表示，食品安全是人民最重要的大事，要全力守護、更要嚴格把關，民眾對於日本福島5縣市食品還有很多疑慮，中央要做好各項配套，落實執行，讓人民真正吃的安心。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋指出，目前台灣僅有7家民間機構能檢驗輻射線食品，縣市衛生局只有新北、台中及高雄有檢驗的器材，未來將優先委由他們檢驗，但量能可能不夠，勢必也會送民間實驗室驗，已著手規畫相關經費。

廖育瑋說，該局會加強查核日本食品的產地標示、中文標示與外文標示是否一致，若發現不相符，就會針對此食品抽驗，加強抽驗市售品，查驗結果會公布於衛生局官網，加上中央執行邊境抽驗，等於是雙重把關。

市府衛生局食品藥物管理科長張育彰指出，去年因應萊豬開放進口，中央專案補助畜品查驗、輔導及稽查等執行經費約400萬元，全市抽驗100餘件，此次查驗日本福食，衛生局人員到販售處查驗，若發現標示有風險之虞即送驗，所需的人力及相關資源大。

張育彰說，已商請高雄市衛生局免費檢驗，而民間有陽明、交大、屏科大、台電、核研所等7家檢驗機構，1件收費約1500元，而嘉義市1年約800萬至900萬元執行一般食品稽查約2000多件，為避免影響一般食品稽查的量能，希望中央專案補助。