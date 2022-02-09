新北市長侯友宜(中)到板橋國中巡視校園防疫整備情形，也提醒教職員工盡快接種第3劑疫苗，務必對校園防疫提高警覺。(郭吉銓攝)

新北市長侯友宜（前）到板橋國中，視察校園防疫準備工作並參與校園防疫視訊會議。(郭吉銓攝)

新北市長侯友宜到板橋國中，視察校園防疫準備工作並參與校園防疫視訊會議。(郭吉銓攝)

新北市環保局人員9日前往新北市板橋國中噴灑消毒，確保校園環境衛生安全。(郭吉銓攝)

新北市環保局人員9日前往新北市板橋國中噴灑消毒，針對校園之周邊環境及校內開放空間進行加強清消，包括運動場、川堂、洗手台、廁所等，以及各教室空橋、扶手、門把等容易因接觸傳播病毒的途徑，以確保校園環境衛生安全。(郭吉銓攝)

新北市環保局人員9日前往新北市板橋國中噴灑消毒，針對校園之周邊環境及校內開放空間進行加強清消，包括運動場、川堂、洗 手台、廁所等，以及各教室空橋、扶手、門把等容易因接觸傳播病毒的途徑，以確保校園環境衛生安全。(郭吉銓攝)

台北市環保局清消人員前往北市信義國中，對校園公共空間進行環境大消毒，維護師生健康安全。（陳俊吉攝）

台北市環保局清消人員前往北市信義國中，對校園公共空間進行環境大消毒，維護師生健康安全。（陳俊吉攝）

全台國、中小學將於2月11日開學，各校加緊完成防疫準備工作，新北教育局在開學防疫物資及環境整備方面，要求學校依開學前後防疫計畫，將防疫用品如耳(額)溫槍、漂白水、口罩、午餐隔板、肥皂、洗手乳及快篩試劑備妥充足，也請環保局防疫消毒大隊針對高中職以下校園之周邊環境及校內開放空間進行加強消毒，包括運動場、川堂、洗手台、廁所等，要求於開學日前完成高中職以下學校及幼兒園環境消毒作業。

面對疫情不穩定狀況，一但有教職員工生發生1例確診個案，全校(含確診學生就讀之補習班、兒童課後照顧服務中心)將暫停到校，並以預先擬定的線上教學、進行定期評量應變計畫，運用「新北市防疫線上學習方案」各項線上教學資源及平台，執行彈性補課計畫(含視訊教學、錄製教學影片等)14天，維護學生學習權益，以觀察疫情及澈底清消。務求在防疫前提下，兼顧師生教學、學習權益。

新北市長侯友宜9日到板橋國中巡視校園防疫整備情形，除檢視學生入校動線規劃、健康中心防疫物資，並參與學校防疫工作會議外，也透過大螢幕視訊感謝疫情期間學校人員辛勞，為老師及行政伙伴加油打氣，侯也提醒教職員工盡快接種第3劑疫苗，務必對校園防疫提高警覺，維持1人染疫就要求學生不要到校，採取線上教學14天等措施，面對Omicron疫情挑戰，新北市將維持「停課不停學」的一貫做法。

台北市環保局也陸續針對市內公私立高中職、國中小學及公立幼兒園共291所學校進行環境消毒，環保局清消人員今天上午前往北市信義國中，對校園公共空間進行環境大消毒，維護師生健康安全。