民進黨中央黨部選對會協調小組今天召開年後第一次會議，據了解，今天主要討論六都的議員員額，唯獨新北市議員員額尚未送出，台中則有三個選區保留，選對會預計下週三再討論。

知情人士指出，新北市議員員額遲遲提不出來的原因，主要因為新北市第九選區派系結盟算計太深，因此昨天新北市黨部選對會召開會議，對於第九區名額意見分歧，導致提名員額難產，待10日新北市黨部執委會決定。

不過英系成員指出，完全扭曲，新店選區員額就是ㄧ男一女，有婦女保障或是4席以上，就要有性別保障的考量，立場一向如此，如果改變才是因人設事，像新北的五泰林選區，也有支持性別保障的制度，湧言會在該區也有提名人選，「很奇怪，正國會對那區的狀況也沒有表態，看起來就是要全力力保張銘祐」。

據了解，今天選對會議主要是討論六都的議員員額，台北市、台中市、桃園市、台南市及高雄市五個縣市都已經送出，但是新北市議員名單還沒有送出來，而其他五個縣市只有討論部分員額的增減，但是問題不大。

與會人士表示，以往會要求，每屆提名不得少於上一屆，不然要說明非常清楚，今天會中除了包括新北市沒有討論，其他五都提名員額9成以上都已有了共識，台中則有三區暫因為提名的席次減少，暫時保留。

據了解，台中保留的選區包括第四選區，2018時提3席，這次提1加1，含婦女保障名額，因爲此選區英系跟新系合作，讓綠色友誼張銘凱在夾殺下可能落馬；還有台中第五選區，上次提4席，這次2加1，含婦女保障名額，另一則是第六選區，也是英系跟新系合作，上次提3席，當選2席，這次改為提1加1席，其中一個婦女保障名額，等於同額競選，因為員額都降低，所以需要再度說明。

至於新北市卡在第九選區，據了解，蘇系台北市議員王閔生前助理黃琳，以英系立委羅致政特助身分參選此選區，被視為英、蘇系合作，而正國會在該區推派曾在此參選立委，並蹲點經營的名嘴張銘祐參選，多位蘇系人馬在昨天新北市選對會中表達，希望提名是1加1，其中一席是婦女保障，英蘇合作下的提名方式，將衝擊正國會在該選區插旗。

正國會人士指出，張銘祐在新北市第九選區經營已久，英系卻希望張能轉戰中和，和湧言會的現任市議員張志豪競逐，但正國會的新人卓冠廷、張銘祐都有一定知名度跟經營，在深藍選區參選是有爆發力，民進黨的提名應該以勝選為考量，而非派系算計。

英系成員表示，張銘祐上次選立委，該區議員陳永福及全黨都力挺，但張現在要選議員，會對上陳永福，有失政治倫理及道德，才會希望張能到別的地方參選。

至於要張參選中和，他說，因為英系不方便派人到中和參選，若正國會要派人去，他們會支持，並非硬要「喬」張參選中和。

黨內人士強調，目前新北市第九選區將有三種可能，提兩席，但是其中一席是婦女保障，另一種是不分男女就直接提名兩席，若無法達成共識，直接送中央黨部處理，待下週中執會決定。