一名女子4年前到醫院進行腹腔鏡手術，摘除整個子宮肌瘤，但手術後她卻出現輸尿管狹窄引發左腎功能損傷等後遺症，她提告求償，台北地方法院認定醫師對於手術風險未盡告知義務，判醫院及醫師連帶賠償98萬多元。可上訴。

女子到醫院門診看病後，讓醫師執行手術，但術後2天後陸續出現失禁、腹部脹痛，她認為醫師沒事先解說手術風險，提告請求醫院連帶賠償醫藥費、看護費與精神慰撫共261萬多元。

法官認為，醫師手術沒有違反醫療常規，但未說明手術利弊得失，因未盡告知義務，判決醫院與醫師連帶賠償共98萬多元。