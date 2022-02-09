針對力山（1515）供應商-易宗五金公司負責人汪世凱9日召開記者會提出力山積欠貨款200餘萬元及要求備料8000萬元等指控，力山副總莊政勳表示，均非事實，公司內部均有證明，可佐證。

莊政勳強調，公司善意溝通管道暢通，但易宗公司以陳抗方式，散布不實資訊，不僅不能解決易宗個別問題，也浪費社會資源，實應盡快提出請款及交易相關單據，才能有效解決其資金需求。易宗五金負責人汪世凱9日率員工，前往力山外面召開記者會，並拉起白布條、呼喊口號，指稱力山積欠貨款。汪世凱說，已透過律師對力山寄出存證信函，若對方仍不支付貨款，將提告，並計畫號召千人上街遊行抗議。

汪世凱說，2021年初，他被邀請至力山開會，力山說明2021年度訂單，及口頭承諾要求易宗備足需求數量，因原第一供應商產能無法滿足力山需求，所以，請易宗備足貨量，並強調此需求會延續到2024年。力山採購2021年9月告知後續訂單需求，至2022年3月皆有訂單。

當時力山採購傳Line告知易宗公司，每月每週固定一趟六千件（PCS），出貨至力山協力廠（士田、龍運及永勝源等）。易宗雖向力山採購聲明公司已無力山的訂單，但力山採購便稱先出貨再補單。基於雙方的誠意原則，易宗便出貨至力山指定的交貨地點，由力山協力廠在出貨單簽名，完成一切交付動作。

力山表示，公司與易宗自2020年3月起開始交易，2020年總交易金額為792萬元，2021年為5840萬元，易宗宣稱庫存金額高達八千多萬元，其庫存的備貨策略，是否過於樂觀，公司不做評論。至於易宗指稱力山積欠貨款半年不還一事，力山強調，公司與易宗自2020年3月開始交易以來，截至2022年2月為止，共計6732萬元，經清查公司內部所有易宗五金請款文件，均按照雙方交易條件準時支付，並無積欠貨款情事。而上述貨款中，還包含最近3個月，共計1100萬元，在易宗五金的申請下，力山提前預支未到期貨款，來協助他們。

力山秉持著雙方互助合作的情誼，農曆年前及年後，由採購主管到易宗五金拜訪兩次，在合理合法範圍內，力山試圖協助解決其困境，但其需求遠超乎合理範圍，所以，雙方尚未有結論。易宗五金在網路及新聞媒體發表言論，已影響力山的商譽，所以，力山委請律師收集相關資料，若易宗未能於2月10日中午12點前，提出所謂積欠貨款的證明文件，否則，力山將採取法律途徑，以捍衛投資大眾的權益。