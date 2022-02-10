隨著新冠肺炎疫情逐漸受到控制，全球家用健身器材供貨市況，從去年元月訂單大增，轉為回到正常，使得以家用健身器材廠為主的力山（1515）、岱宇（1598）及明躍（4151）10日公布自結元月合併營收，聯袂衰退。其中，力山自結元月合併營收8.64億元、年減45.37％；岱宇自結元月合併營收7.26億元，年減45.94％；明躍自結元月合併營收1.87億元，年減38.66％。

力山表示，因新冠肺炎疫情逐漸受到控制，全球家用健身器材供貨市況，開始回歸過去的傳統淡、旺季的營運軌跡。

岱宇也說，自結元月合併營收衰退的主因，也是去年第一季受惠全球家用健身器材市場需求大增，推升集團旗下各品牌訂單需求動能，然隨著新冠肺炎疫情逐漸受到控制，全球健身器市場需求回到正常軌道，預期集團整體營運，亦將回歸以往的淡、旺季趨勢。

岱宇透露，集團今年將持續積極布局新產品與新通路，以期擴大集團整體營運規模，並增加市場競爭力。在新產品部分，集團將優化Studio智能健身內容服務的行銷推廣與銷售策略，包括將智能健身內容服務，導入安卓系統與啟用自動訂閱模式，加速推升其在美國市場的滲透率，以創造穩定成長的訂閱會員人數。

在新通路部分，岱宇去年底併購英國健身器材線上通路商，未來將整合其自有品牌的銷售，並導入集團旗下Xterra及UFC等品牌，以完善產品布局。此外，由於該通路商在英國擁有2個倉儲空間與1個售後服務部門，亦在波蘭設立1個辦事處，有助於集團深化當地業務發展。

展望未來，岱宇保持審慎樂觀態度，主要在於集團與Studio合作的智能化健身產品，目前還在拓展初期，預期在行銷推廣與銷售策略的發酵下，新產品受惠智能化健身市場的快速發展，可望有進一步的成長空間。

岱宇表示，集團將透過不斷開發創新產品與拓展市場通路，來擴大整體營運規模，加上集團近年來亦持續嚴格管控營運成本與費用、優化營運體質，以期能有效提升整體獲利能力，帶動集團維持長期良好的成長動能。

明躍強調，由於2020年底全球受到疫情影響，產品交期拉長，因而墊高去年元月營運基期，但今年元月進入產業的傳統淡季及家用市場庫存調整影響，使得自結元月營收下滑。

明躍透露，公司與國際家用健身器材領導品牌密切合作，近二年營運規模，隨著客戶需求成長而快速擴大，2021年度合併營收，從2019年度的12.29億元，跳升至28.36億元。