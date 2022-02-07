力山工業（1515）7日遭到台中大里螺絲螺帽五金廠的易宗五金汪姓負責人，在爆料公社指控力山2020年主動找公司供應螺絲五金，2021年初還邀他到力山開會，表達力山訂單爆量，請公司大量備貨，但後來力山取消訂單，害得公司因而囤積近八千萬元的貨物。對此，力山7日發出重訊澄清，公司所有交易均按照雙方交易條件進行，並準時付款，未發生欠貨款事項。

不滿力山取消訂單，汪姓業者揚言，會向警方申請，2月9日下午4時，在力山大門前，舉行千人集會，以表達抗議。

汪姓業者說，力山2020年主動找公司供應螺絲五金，2021年初還邀他到力山開會，表示力山目前訂單爆量，請他大量備貨，還在白板寫下每月需要的貨物數量，表示因為原本的廠商做不出來，要找其他供應商協助，請他趕快備貨。

面對上述指控，力山指出，公司成立50年了，很多供應商夥伴都是幾十年來一路相挺，也因為有他們的支持，大家才能一起走到現在。

由於2020、2021年因為新冠肺炎疫情爆發及塞港等因素，市場訂單需求大噴發，原有供應商產能不足以因應，所以，公司陸續引入部分新供應商。

力山強調，每個產業都有淡、旺季，但不同產業變化的幅度會不同，新進的夥伴們也需要時間來適應，對於供應鏈團隊，遇到淡、旺季的困難，我們都能理解，但力山是上市公司，來自社會大眾的投資，必須受到主管機關的監督管理，也不能逾越法律的規範。

最近，供應鏈團隊中的個別公司，在經營上遇到一些困難，也有些情緒性的行為。在此，力山鄭重地澄清，力山與所有廠商的交易，都遵循相關法令進行，按照雙方議定的交易條件準時付款，絕不會有積欠貨款的情事，更遑論半年之久。 對於不實指控部分，力山強調，已嚴重傷害到公司名譽，希望對方盡快回歸到理性角度；否則，公司方面不排除採取法律動作。